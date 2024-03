Découverte des métiers d’un Office du Tourisme Office du Tourisme Lodévois et Larzac Lodève, jeudi 21 mars 2024.

L’Office de Tourisme Lodévois et Larzac est situé au cœur de la ville de Lodève, entre plateau du Larzac et lac du Salagou. Ce territoire regorge de trésors naturels, culturels et de loisirs.

L’Office est ouvert toute l’année et conseille et accompagne les visiteurs dans la préparation de leur escapade : recherche d’hébergement ou de restaurant, activités, bien-être, patrimoine …

L’équipe est composée de 3 conseillers en séjour ayant des missions complémentaires (partenariat, gestion taxe de séjour, référent boutique vitrine de territoire, référent accueil et démarche qualité) et de 6 chargés de mission en back-office (commercialisation, communication – marketing, numérique, direction, assistant direction, gestion des activités de pleine nature).

À l’occasion de la semaine des Métiers du tourisme, des Journées Portes Ouvertes sont proposées & des permanences sont organisées pour présenter les différents métiers que l’on peut trouver dans un office du tourisme.

Programme :

Jeudi 21 mars

15h – 17h : Emilie, Chargée de communication marketing

Émilie vous accueillera pour vous exposer ses missions et ses méthodes de travail.

