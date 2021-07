Découverte des métiers du Nouveau Monde EVOCIME BEGLES, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Bordeaux.

Accompagner votre montée en compétences pour favoriser votre employabilité et répondre aux nouveaux enjeux des entreprises Les centres d’ascension professionnelle EVOCIME développent une offre de formations « **nouveaux métiers et parcours certifiants** » à destination d’adultes en transition, évolution ou reconversion professionnelle. Vous êtes demandeur.se d’emploi ou salarié.e souhaitant évoluer ou vous reconvertir, bénéficiez d’un de nos parcours de formation intensifs sur les nouveaux métiers du numérique ou sur des métiers en mutation fortement impactés par le digital. Les savoir-faire travaillés sont adaptés en permanence aux enjeux actuels des entreprises et anticipent même leurs besoins afin de préparer « l’entreprise de demain ». Ces parcours, généralement d’une durée de 3 à 5 mois, vous offrent ainsi de vraies perspectives d’avenir en termes de débouchés et d’employabilité. **Evocime est le créateur d’un panel de formations aux nouveaux métiers pour répondre aux besoins de transformation numérique et sociétale des entreprises :** Chef.fe de projet Transition numérique durable Manager.euse Agile et Connecté.e Digital Seller – Technico-commercial.e en solutions numériques E-formateur.trice Concepteur.rice rédacteur.trice Digital learning Assistant.e formation Digital Learning Gestionnaire à la Protection des Données et du patrimoine immatériel Manager.euse de la sécurité et cybersécurité Digital Rescue – Tuteur.trice numérique Digital data sourceur.euse… Conseiller.e Expérience client 2.0 Assistant.e commercial.e 2.0 Booster vers la relation client multicanale Pour permettre une accessibilité optimale à ces parcours, les centres d’Ascension professionnelle Evocime mettent en œuvre ces formations dans le cadre de dispositifs de financement variés tels que la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC), le CPF de transition (ex congé individuel de formation), l’Aide individuelle à la formation (AIF), le Compte Personnel de Formation (CPF), la PRO-A (ex période de professionnalisation), des Actions Territoriales Expérimentales (ATE)… Nos entreprises partenaires issues de nos activités historiques dans le domaine de la formation comportementale et de l’aide à la décision nous ont également poussé à concevoir des parcours sur mesure à destination de leurs salarié.e.s en poste, sous forme de campus. Ces « académies en marque employeur » sont co-construites avec nos clients et échelonnées sur plusieurs semaines/mois afin de développer la montée en compétences des équipes et répondre aux enjeux managériaux ou commerciaux du moment. Ces parcours peuvent également être éligibles au CPF et déboucher sur une certification.

Sur inscription obligatoire : https://forms.gle/9N1rnQc361Bm8eXb9

