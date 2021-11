Découverte des métiers du jardin et des bois (2e édition) Mairie du 19e arrondissement, 2 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 10h à 16h

gratuit

Une journée pour rencontrer les jardiniers, bûcherons, l’Ecole Du Breuil et l’Agence de l’Ecologie Urbaine de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris et profiter de conseils horticoles et autres animations pour tout public…

Jeudi 2 décembre de 10h à 16h, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 19e arrondissement, les passionnés et amateurs de jardinage, les écoliers, collégiens, lycéens et autres curieux de la nature en ville ont rendez-vous avec les professionnels des jardins et des bois pour découvrir les métiers de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la ville de Paris, les formations des métiers des espaces verts, les permis de végétaliser, etc. Jeux et lots à gagner !

Au programme de la journée

Présentation des métiers des jardins et des bois, rencontre avec les jardiniers, bûcherons, adjoints d’entretien de la DEVE

Conseils horticoles, ateliers

Exposition photos sur les professionnels des jardins du 19e arrondissement

Jeux de reconnaissance des arbres par étude des écorces

Documentation de l’Agence de l’Ecologie Urbaine et présentation de la Maison du jardinage, des Permis de végétaliser…

En présence :

du Service de l’Exploitation des Jardins

du Service de l’Arbre et des Bois

de l’Agence de l’Écologie Urbaine

de l’École Du Breuil

des élèves de l’école des Fleuristes de Paris

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel Paris 75019

5 : Laumière (324m) 7bis : Buttes Chaumont (530m) 48, 60



Contact : DEVE https://www.paris.fr/jardins https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/

Mairie de Paris – Sophie Robichon