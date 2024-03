Découverte des métiers du camping et des offices de tourisme Lac d’Annecy Camping Saint-Jorioz, mercredi 20 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Plusieurs professionnels du tourisme seront présents afin de vous présenter toutes les possibilités de métiers dans ce vaste secteur !

Venez découvrir l’univers de l’Hôtellerie de Plein Air et tous les métiers que vous pouvez trouver, de l’accueil au technique, en passant par le community manager ou l’adjoint de direction et bien d’autres encore.

Cet après-midi sera l’occasion de visiter et poser toutes vos questions.

Vous pourrez également tout découvrir sur les nombreux métiers des Offices de Tourisme (conseiller en séjours, animateur, directeur, community manager…) avec des témoignages de salariés sur différents postes.

Lac d’Annecy Camping 1184 route d’Albertville 74410 Saint Jorioz Saint-Jorioz 74410 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

camping office de tourisme

@thomaslambellin; Camping le Bontemps