Découverte des métiers de tailleurs de pierre Église Saint-Philippe-du-Roule, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 10h à 10h30, de 11h à 11h30, de 10h30 à 11h, de 11h30 à 12h, de 12h à 12h30, de 14h30 à 15h, de 13h30 à 14h, de 15h à 15h30, de 14h à 14h30, de 15h30 à 16h

gratuit

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre exceptionnellement les portes de ses chantiers en cours. Venez découvrir au cours de cette visite les métiers de tailleurs de pierre et de couvreurs. Après la présentation, vous pourrez à votre tour vous exercer avec les outils de ces professionnels passionnés. Construite entre 1769 et 1784, l’église Saint-Philippe-du-Roule a par la suite été remaniée à deux reprises au cours du XIXe siècle. Sujette à des infiltrations d’eau l’église connaît depuis 2018 une vaste opération de restauration de la toiture et des parties hautes de l’église. Dans le cadre du chantier en cours, tailleurs de pierre et couvreurs vous feront découvrir quelques facettes de leur métier au cours d’une démonstration de taille au pied de l’échafaudage. Après cette démonstration ouverte à tous les publics, petits et grands pourront ensuite s’exercer avec les outils de ces professionnels passionnés. Visites toutes les 30 minutes de 10h à 16h, avec une pause de 12h30 à 13h30. Entrée du chantier : avenue Myron Herrick Modalités d’inscriptions : le lien vers le site de réservation sera bientôt disponible. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. Découvrez la restauration de l’église Saint-Philippe-du-Roule en vidéo Animations -> Atelier / Cours Église Saint-Philippe-du-Roule 9 rue de Courcelles Paris 75008

