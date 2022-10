Découverte des métiers de l’archéologie Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Découverte des métiers de l'archéologie Creil, 19 novembre 2022, Creil.

PLACE FRANÇOIS MITTERRAND Creil Oise

2022-11-19 – 2022-11-19 Creil

Oise Creil 2.5 Après une présentation du trésor de l’écluse, une activité sera proposée afin de découvrir différents métiers de l’archéologie, ainsi que le travail « post-fouille ». Les enfants pourront aborder l’étude d’une nécropole gallo-romaine fictive où seront analysés le mobilier métallique, la numismatique (monnaie), les charbons de bois, les graines carbonisées…

à partir de 8 ans

Durée: 1h30

