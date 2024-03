Découverte des métiers de l’Agence départementale du tourisme de l’Aube Agence départementale du tourisme de l’Aube Troyes, mercredi 20 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

Venez découvrir les différentes missions et les métiers de l’agence départementale du tourisme de l’Aube: développement de l’offre et ingénierie, accompagnement des porteurs de projets, marketing numérique, presse, communication digitale, événementiel, promotion de la destination en France et à l’étranger, commercialisation des groupes…

Inscription obligatoire par email à bonjour@aube-champagne.com

Agence départementale du tourisme de l'Aube 34 quai Dampierre 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

ARTGE – Pierre Defontaine