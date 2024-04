Découverte des métiers de la restauration, et de l’hébergement touristique ECOLE VATEL -ATMF Fort-de-France, mardi 19 mars 2024.

AKTO organise une PROMOTION DES METIERS DE LA RESTAURATION, DE L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE, comme élément de réponse aux métiers en tension

En partenariat avec FRANCE TRAVAIL, MEDEF, MILCEM, ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU CENTRE, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL DE VOLGA-PLAGE, AKSIS,PLIE CACEM, TRANSITION PRO.

-Faire front commun contre la pénurie de compétences, pour les métiers de :

*Employé(e) d’étage ;

*Serveur(se) en salle ;

*Commis de cuisine ;

*Réceptionniste.

-Mettre en relation les demandeurs d’emploi, les publics en reconversion, l’offre de formation, et les employeurs. Il s’agit de favoriser l’intérêt porté à ces métiers, et donner l’opportunité aux entreprises de détecter de nouveaux profils à former et recruter, voire à recruter directement.

