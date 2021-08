Découverte des Métiers d’Art et de l’historique de la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy – métiers d’art, 18 septembre 2021, Gardanne.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tuilerie Bossy – métiers d’art

### **TOUT LE WEEK-END, de 10h à 19h :** • **Ouverture au public des ateliers** de métiers d’art de la Tuilerie (céramistes, peintres, atelier floral, tapissier, création de tissus, décorateur, sculpteur raku, maroquinière, bijoutière, coutelier, photographe…) • **Visite guidée** retraçant l’historique de la Tuilerie, le samedi à 15h et le dimanche à 10h. • **Food Truck et bar à vin** sur place assurent un service de restauration et rafraîchissement du matin au soir. ### **LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE :** **Chasse aux trésors pour les enfants** le matin et l’après midi, sur réservation au 06 48 27 76 13 **Quizz pour les adultes** l’après midi, sur réservation au 06 48 27 76 13 **DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS** -Initiation au tournage ( Georgie Blin céramiste) -Initiation a la cuisson Raku (Myriam Rétif céramiste plasticienne) -Démonstration de dégarnissage d’un siège (Marie Gasser tapissière) -Démonstration de transfert d’image (Chantal Maillot) -présentation de la restauration du marégraphe (Thierry Gibernon Horloger) -démonstration de fabrication d’une alliance (Zoé Lejeune) **programme et horaire sur le site internet de la tuilerie** et à partir de 19h, **notre traditionnelle soirée : « La Tuilerie, La Nuit »** pour un moment convivial autour des food trucks et du bar à vin. ### **Le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :** **Contes pour enfants**, sur réservation au 06 48 27 76 13 **Et un concert exceptionnel donné par Patrick Zygmanowski, professeur de Piano au conservatoire Darius Milhaud d’Aix en Provence, dont l’horaire et le programme seront détaillés sur le site internet de la tuilerie**

Visite historique de la Tuilerie, et découverte des Savoir Faire des Métiers d’Art qui y sont maintenant présents

Tuilerie Bossy – métiers d’art 1285 chemin du moulin du fort, 13120 Gardanne Gardanne Valabre Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00