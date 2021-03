Pantin Association Jean-Luc FRANÇOIS Pantin DÉCOUVERTE DES MÉTIERS AUTOUR DE LA COUTURE Association Jean-Luc FRANÇOIS Pantin Catégorie d’évènement: Pantin

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA COUTURE ———————————— ### Destinés aux bénéficiaires du RSA : Cette mini formation sera dispensée sur une durée de 2 semaines. **Au programme:** * _Initiation à la coupe_ * _Initiation au patronage_ * _Initiation au montage couture à la main et sur machines professionnelles)._ **L’accompagnement se fera par des professionnels du secteur textile.** **Date:** **1er atelier : du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 1011** **2ème atelier: du lundi 17 mai au vendredi 28 mai 2021** **3ème atelier: du lundi 6 septembre au vendredi 19 septembre 2021** **L’inscription aux ateliers découvertes s’effectuera par l’envoi par mail d’une fiche de prescription ou de positionnement remplise par les soin de votre conseiller.** Nos équipes sont à votre disposition pour tout complément d’information. Association Jean-Luc FRANÇOIS [**[contactformationjlf@gmail.com](mailto:contactformationjlf@gmail.com)**](mailto:contactformationjlf@gmail.com) Tel : **01 48 91 82 89** _47, rue des Pommiers – 93500 PANTIN_ _——————————————————————————————————_ _Accès Métro 11 station « Mairie des Lilas » puis bus 249 station « Les pommiers »_ _Accès Métro 5 station « Eglise de Pantin » puis bus 249 station « Les pommiers »_ Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi du département de la Seine-Saint-Denis, l’association Jean-Luc FRANÇOIS organise des ateliers « Découverte des métiers de la couture » Association Jean-Luc FRANÇOIS 47 rue des Pommiers 93500 PANTIN Pantin

