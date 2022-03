Découverte des marais de la Touques Pont-l’Évêque, 27 août 2022, Pont-l'Évêque.

Découverte des marais de la Touques Pont-l’Évêque

2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-27 16:30:00 16:30:00

Pont-l’Évêque Calvados

Balade botanique à travers cet espace naturel sensible (ENS). Au coeur du marais, découverte des plantes sauvages, de nombreuses espèces d’oiseaux comme le gorge bleue, bruant, gazette… mais aussi des insectes comme les demoiselles et libellules.

En partenariat avec Aurélie Briant, animatrice nature

Le public devra être équipé de bottes et de jumelles.

Réservation obligatoire

(3-4km/2h) – Niveau1

contact@terredauge-tourisme.fr +33 2 31 64 12 77

Pont-l’Évêque

