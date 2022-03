Découverte des marais de la Dives Troarn, 5 mai 2022, Troarn.

Découverte des marais de la Dives Troarn

2022-05-05 – 2022-05-05

Troarn Calvados Troarn

S’étendant de Cabourg à Méry-Corbon, les marais de la Dives constituent un grand puzzle de paysages traditionnels ouverts où l’eau règne en maître. Par leur diversité, ils forment un écosystème original et constituent une mosaïque d’habitats attractifs et complémentaires pour de nombreuses espèces animales et végétales, offrant ainsi un réservoir de biodiversité de tout premier ordre dans notre région. Une visite proposée par l’association des amis des marais de la Dives. Afin de bénéficier pleinement de la visite apportez des jumelles. Portez des chaussures adaptées. Le nombre de place est limité, la réservation est impérative auprès de l’office de tourisme de Caen la mer.

(3km /2h30) – Niveau 1

S’étendant de Cabourg à Méry-Corbon, les marais de la Dives constituent un grand puzzle de paysages traditionnels ouverts où l’eau règne en maître. Par leur diversité, ils forment un écosystème original et constituent une mosaïque d’habitats…

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://www.caenlamer-tourisme.fr/

S’étendant de Cabourg à Méry-Corbon, les marais de la Dives constituent un grand puzzle de paysages traditionnels ouverts où l’eau règne en maître. Par leur diversité, ils forment un écosystème original et constituent une mosaïque d’habitats attractifs et complémentaires pour de nombreuses espèces animales et végétales, offrant ainsi un réservoir de biodiversité de tout premier ordre dans notre région. Une visite proposée par l’association des amis des marais de la Dives. Afin de bénéficier pleinement de la visite apportez des jumelles. Portez des chaussures adaptées. Le nombre de place est limité, la réservation est impérative auprès de l’office de tourisme de Caen la mer.

(3km /2h30) – Niveau 1

Troarn

dernière mise à jour : 2022-03-07 par