Carrefour routier et fluvial la ville de Chalon devint aussi et assez logiquement un carrefour ferroviaire. Le premier train, venant de Dijon, est entré en gare de Chalon en 1849. La gare en question se trouvait alors au pied de l’obélisque. La ligne Paris-Lyon fut ouverte en 1854 avec arrêt à Chalon bien sûr. Vinrent ensuite les lignes vers Dole, Lons-le-Saulnier et Cluny sans oublier le « tacot » en direction de la Bresse. Cette étoile ferroviaire Chalonnaise a amené la construction d’une grande gare en 1893. Elle est toujours à la même place mais des changements ont eu lieu en particulier avec l’arrivée de la traction électrique en 1953. En quelques minutes et avec plusieurs dizaines de photos la Société d’Histoire propose de raconter les grandes dates de cette histoire du chemin de fer à Chalon dans ses locaux 9 rue philibert Guide.

Entrée gratuite par groupe de six personnes | Respect des protocoles sanitaires en vigueur

Installée dans d’anciens bains douches, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône vous ouvre ses portes. Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône 9, rue philibert guide, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

