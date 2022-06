DECOUVERTE DES LIBELLULES & DEMOISELLES Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse

DECOUVERTE DES LIBELLULES & DEMOISELLES Heudicourt-sous-les-Côtes, 10 juillet 2022

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse OT COEUR DE LORRAINE

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 12:00:00 12:00:00 Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Réservation obligatoire auprès CPIE de la Meuse au 03 29 87 36 65 ou en allant sur le site www.cpie-meuse.fr. sorties@cpie-meuse.fr +33 3 29 87 36 65 http://www.cpie-meuse.fr/ Heudicourt-sous-les-Côtes

