Découverte des légumes anciens CLAB Assat, samedi 10 août 2024.

Ces pantes oubliées présentent une grande variété de vertus pour notre santé, l’environnement et le jardin. Sans oublier la richesse gustative de ces fruits et légumes méconnus que vous pourrez découvrir lors d’un temps cuisine et dégustation.

A partir de 6 ans et sur réservation. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 09:00:00

fin : 2024-08-10 15:00:00

CLAB 3 Route du Bois

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

