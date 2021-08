Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Découverte des langues Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les professeures Mayerlin, Yan, Tomiko et Ram vous invitent à partager un moment d’échange lors de nos journées portes ouvertes. Découvrez à cette occasion le contenu des cours et la pédagogie de chacune. Reprise des cours le 1er octobre 2021 (préinscription à partir du 24 août 2021) Pour connaître les conditions d’inscriptions, horaire et tarifs des cours de langues proposés à la médiathèque, consultez notre rubrique Services : [Cours de langues.](https://mediatheque.ville-issy.fr/services/cours-de-langues)

Public : Adultes. Entrée libre.

Vous désirez apprendre l’anglais, le chinois, le japonais ou le coréen ? Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-05T15:30:00 2021-09-05T17:30:00

