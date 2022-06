Découverte des jeux vidéo Seniors – « J’apprends, je bouge, je joue ! » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 21 juin 2022, Paris.

Le jeudi 23 juin 2022

de 10h00 à 12h00

Le mardi 21 juin 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit Seniors et leur entourage

Avec Silver geek, cultivez-vous et maintenez votre forme grâce aux jeux-vidéo ! Deux ateliers intergénérationnels qui s’adressent aux seniors et à leur entourage.

Lors du premier rendez-vous, nous allons découvrir des jeux pour faire du sport tout en douceur. Parties de bowling ou jeux de rythme, ces jeux sont accessibles à tous et toutes et peuvent se jouer assis.

Lors du deuxième rendez-vous, nous allons découvrir des jeux pour apprendre et s’évader. Balade dans les paysages de l’antiquité ou jeux de plateaux du monde entier, ces jeux sont accessibles à tous et toutes et peuvent se jouer assis.

Ces deux ateliers intergénérationnels s’adressent aux seniors et à leur entourage.

Ils sont animés par les volontaires d’Unis-Cité et organisés par l’association Silver Geek.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)



Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Silver Geek Deux personnes agées jouent aux bowling avec une manette de jeu, accompagnées de deux jeunes animateur·ice·s