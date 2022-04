Découverte des jeux sur console ou tablette Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Découverte des jeux sur console ou tablette Étoile-sur-Rhône, 27 avril 2022, Étoile-sur-Rhône. Découverte des jeux sur console ou tablette Médiathèque municipale 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 Médiathèque municipale 1 rue Ventecul

Étoile-sur-Rhône Drôme Venez découvrir des jeux sur console ou tablette, avec des amis ou des joueurs déjà sur place. mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr +33 4 75 60 74 51 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque municipale 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Étoile-sur-Rhône Adresse Médiathèque municipale 1 rue Ventecul Ville Étoile-sur-Rhône lieuville Médiathèque municipale 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Departement Drôme

Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etoile-sur-rhone/

Découverte des jeux sur console ou tablette Étoile-sur-Rhône 2022-04-27 was last modified: by Découverte des jeux sur console ou tablette Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 27 avril 2022 Drôme Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône Drôme