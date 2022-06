Découverte des jeux en bois Orval Orval Catégories d’évènement: 18200

Orval

Découverte des jeux en bois Orval, 7 juin 2022, Orval. Découverte des jeux en bois Orval

2022-06-07 09:00:00 – 2022-06-17 12:00:00

Orval 18200 Orval Venez découvrir 20 jeux en bois : le mur aux oiseaux, puissance 4 géant, la pêche à la ligne, la main électrique, la pyramide de Ghize, le dé, les doigts malins, la bezette, le roue, corona, les 4 t, équidisque, puissance 4 en 3D, le bateau fou, le labyrinthe de Reims, Flitzer à deux, hockey sur table, le fakir, triple rectangle, katamino. +33 2 48 96 26 21 Venez découvrir 20 jeux en bois : le mur aux oiseaux, puissance 4 géant, la pêche à la ligne, la main électrique, la pyramide de Ghize, le dé, les doigts malins, la bezette, le roue, corona, les 4 t, équidisque, puissance 4 en 3D, le bateau fou, le labyrinthe de Reims, Flitzer à deux, hockey sur table, le fakir, triple rectangle, katamino. Alexas Photos / Pixabay

Orval

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 18200, Orval Autres Lieu Orval Adresse Ville Orval lieuville Orval Departement 18200

Orval Orval 18200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orval/

Découverte des jeux en bois Orval 2022-06-07 was last modified: by Découverte des jeux en bois Orval Orval 7 juin 2022 18200 Orval

Orval 18200