Gujan-Mestras Port de Larros Gironde, Gujan-Mestras Découverte des jeux anciens Port de Larros Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Découverte des jeux anciens Port de Larros, 18 septembre 2021, Gujan-Mestras. Découverte des jeux anciens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Port de Larros

### Découverte des jeux anciens de nos cours de récréation. Jeux d’adresse avec des anneaux, cerceaux, cordes à sauter, jeux géants : monopoly, dames, etc… Animation encadrée par le Conseil Municipal des Jeunes et les animateurs de la Maison des Jeunes.

Gratuit.

Découverte des jeux anciens de nos cours de récréation. Jeux d’adresse avec des anneaux, cerceaux, cordes à sauter, jeux géants : monopoly, dames, etc… Port de Larros Port de Larros 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Port de Larros Adresse Port de Larros 33470 Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras lieuville Port de Larros Gujan-Mestras