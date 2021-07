Découverte des jardins terrasses Avallon, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Avallon.

Découverte des jardins terrasses 2021-07-09 – 2021-07-09 Ruelle Malos Jardins Terrasses

Avallon Yonne Avallon

EUR Depuis plus de 30 ans, l’association Traverses réhabilite et entretient 2500 m2 de jardins terrasses à Avallon (sud de l’Yonne) en veillant à l’équilibre des écosystèmes. Au cours de cette visite, en empruntant les sentiers étroits et les escaliers, vous découvrirez les 5 niveaux de terrasses.

contact@jardins-traverses.org

Depuis plus de 30 ans, l’association Traverses réhabilite et entretient 2500 m2 de jardins terrasses à Avallon (sud de l’Yonne) en veillant à l’équilibre des écosystèmes. Au cours de cette visite, en empruntant les sentiers étroits et les escaliers, vous découvrirez les 5 niveaux de terrasses.

dernière mise à jour : 2021-07-02 par