Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy Les jardins Fruitiers de Laquenexy Laquenexy, vendredi 31 mai 2024.

Laquenexy, vendredi 31 mai 2024.

Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy Décrouvrez le jardin des Saveurs et sa vingtaine d’espaces tournés principalement autour des plantes comestibles. Pour ces rendez-vous aux Jardins, le jardin des sens est l’incontournable de la visit… 31 mai – 2 juin Les jardins Fruitiers de Laquenexy TP : 5 € – TR : 3,50 € – Gratuit pour les – de 16 ans

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Décrouvrez le jardin des Saveurs et sa vingtaine d’espaces tournés principalement autour des plantes comestibles. Pour ces rendez-vous aux Jardins, le jardin des sens est l’incontournable de la visite : 4 chambres entourées de hautes haies de charmilles, composées sur le même modèle se suivent.

Vous débutez par le jardin du parfum. Ils s’exalent notamment à la fin d’une journée chaude, ou bien après une averse.

La chambre suivante est réservée au toucher, avec des plantes douces comme les oreilles d’ours qui donnent envie de les caresser et d’autres beaucoup moins agréable comme le bâton du diable, dont il suffit de s’approcher un peu pour savoir qu’on ne s’y frottera pas.

Le troisième espace est celui des sons : le bruissement du vent dans les feuilles de bambou, le chant de l’eau ou celui des oiseaux vous invitent à ouvrir grandes vos oreilles.

La dernière est consacrée à la vue et joue sur le contraste : blanc et noir, avec toutes leurs nuances ont investi le jardin.

Quand au goût? il suffit de se promener pour constater que presque toutes les plantes de ces jardins peuvent entrer dans votre assiette !

Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy 57530 Moselle Grand Est 03 87 35 01 00 http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com Créés en 2008, au cœur de la première collection fruitière française, ils se composent de 20 jardins différents et mettent tous vos sens en éveil. Envolez-vous vers des contrées maori et amérindiennes. Vous êtes ailleurs… Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu. Parking

©Stéphane Girambert