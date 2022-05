Découverte des jardins familiaux Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Découverte des jardins familiaux Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, 4 juin 2022, Niort. Découverte des jardins familiaux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Gratuit

Visite libre et observation des différents types de jardinage et leur implication face aux changements climatiques. Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres Adresse Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Ville Niort lieuville Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres Niort Departement Deux-Sèvres

Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Découverte des jardins familiaux Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres 2022-06-04 was last modified: by Découverte des jardins familiaux Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres 4 juin 2022 Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres Niort Niort

Niort Deux-Sèvres