Circuit de découverte des jardins familiaux des Bords de Marne, depuis les nouveaux jardins aménagés à la pointe de l’Ile Brise-Pain jusqu’aux jardins plus anciens longeant le chemin de halage. Cette promenade de deux heures, guidée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne, permettra d’évoquer les particularités paysagères et urbaines des îles qui ont construit la renommée champêtre de ces lieux.

