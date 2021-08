Aslonnes Prieuré de Laverré Aslonnes, Vienne Découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de la propriétaire. Prieuré de Laverré Aslonnes Catégories d’évènement: Aslonnes

Partez à la découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de Jeanne qui vous racontera toutes les anecdotes des plantes qu’elle a elle-même installées dans ce lieu enchanteur.

7€, gratuit -12 ans et personnes en situation de handicap.

Visite guidée en compagnie de Jeanne, propriétaire passionnée. Prieuré de Laverré 12 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes Aslonnes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

