du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

À la sortie du parking, à votre arrivée devant le château, **le jardin à la française** vous accueille, jardin classique, d’inspiration italienne, aux motifs réguliers. Tout près, de la terrasse du château, c’est un **paysage champêtre** avec un beau de point de vue sur la vallée et ses prairies. Il suffit ensuite de passer par le parc de cèdres centenaires pour arriver au **théâtre de verdure**. C’est derrière ce théâtre que vous trouverez la **promenade serpentine** : ses allées serpentent parmi buis et topiaires. Les hortensias y ajoutent de jolies touches variées de couleurs. Jardin classé “Jardin Remarquable” – Membre EBTS France

Visite libre sous votre responsabilité – Merci de respecter les plantes (particulièrement les buis) – Animaux non admis – Merci de ne pas fumer.

Il est important de se rendre au bureau pour le plan et la brève présentation de la visite qui peut être accompagnée sur demande. Pour ceux qui le désirent, visite des chais et légère dégustation. Les Jardins du Pierrail Château Pierrail, 33220 Margueron Margueron Gironde

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

