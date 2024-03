Découverte des Jardins du Pierrail aux multiples ambiances Jardin du château du Pierrail Margueron, samedi 1 juin 2024.

Découverte des Jardins du Pierrail aux multiples ambiances Prière de se rendre au bureau dans la cour pour renseignements, accompagnement et plan de la visite. 1 et 2 juin Jardin du château du Pierrail Visite gratuite sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Prière de se rendre au bureau dans la cour pour renseignements, accompagnement et plan de la visite.

Visite : devant le château, le jardin à la Française vous accueille, jardin classique d’inspiration italienne aux motifs réguliers. Tout près de la terrasse du château, c’est un paysage champêtre avec un beau point de vue sur la vallée et ses prairies. Il suffit de passer par le parc des cèdres centenaires pour arriver au théâtre de verdure. Derrière ce théâtre, vous trouverez la Promenade Serpentine parmi buis et topiaires.

Jardin classé « Jardin remarquable » – Membre de EBTS France

Pour ceux qui le désirent, visite des chais et légère dégustation.

Jardin du château du Pierrail 4 Le Pierrail, 33220 Margueron Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 41 21 75 http://www.chateau-pierrail.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0557412175 »}, {« type »: « email », « value »: « alice.pierrail@orange.fr »}] Les deux terrasses du château du XVIIe siècle composées de parterres de buis surplombent un jardin paysager et un jardin à la française. En longeant le parc de cèdres, on accède au théâtre de verdure. Celui-ci est entouré de la promenade serpentine où les allées de buis serpentent entre le vert des topiaires et les différentes teintes de la collection d’hortensias dont la saison des fleurs commence tout début juin. Membre EBTS France.

©ChateauPierrail