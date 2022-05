Découverte des jardins du Peyroux les jardins du peyroux rue du peyroux 63200 Prompsat Prompsat Catégories d’évènement: Prompsat

Puy-de-Dôme

Pour sa première participation, les jardins de Peyroux s’ouvrent à vous sous forme de visite libre ou commentée par le propriétaire, sans réservation. Le jardin de 2000m2 dans le village a été créé en 2000 sur un terrain en friche où il n’y avait rien. Au fur et à mesure, le jardin a pris forme avec la création d’un pigeonnier, de bassins, d’une serre et de différents aménagements architecturaux respectant les techniques anciennes avec la récupération de matériaux locaux (pierre de volvic). Le jardin de curé est constitué majoritairement de vivaces, pivoines et rosiers; carrés d’inspiration médiévale en gaulettes de châtaignier; une serre de 1930 et une autre de culture ainsi qu’un jeu d’échec en bois Visite libre ou commentée des jardins par le propriétaire, Philippe Rolland les jardins du peyroux rue du peyroux 63200 Prompsat 63200 prompsat Prompsat Puy-de-Dôme

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

