Découverte des jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière Jardins du château des Arcis, 4 juin 2022, Meslay-du-Maine.

Découverte des jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château des Arcis

les jardins des Arcis datent de la fin de la Renaissance, Ils ont été transformés au début du XIXème siècle, puis relativement abandonnés. Ils ont été restitués en 2010; Tout au long de la promenade vous sera contée l’historique du lieu, l’aventure des travaux effectués (remise en eau des canaux et de l’étang , plantations effectuées …). Le rôle important du paysagiste et du jardinier seront évoqués, ainsi que le changement de leurs méthodes de travail en fonction de la prise de conscience de l’atteinte de la biodiversité et du changement climatique. Les anecdotes ne manqueront pas et rendront la promenade vivante et animée, même pour les enfants! Les visiteurs découvriront le jardin d’agrément, longeront les canaux, feront le tour de l’étang, passeront dans l’ile labyrinthe… durée de la promenade: une heure à une heure trente en fonction des questions posées! La visite pourra être complétée par la visite d’une exposition de photographies sur bâches d’une quinzaine de sites historiques mayennais qui forment “la route des joyaux de la Mayenne”, ainsi que par des QR codes disséminés sur les lieux renseignant sur les restaurations des bâtiments, la botanique, l’histoire et l’usage de certains bâtiments. Par temps sec, les poussettes et fauteuils roulants peuvent faire le circuit. Un bras chaleureux sera proposé aux personnes malvoyantes.

Tarif de la visite guidée: 5 €, pour les enfants de 6 à 12 ans: 3 € avec parcours ludique offert

Découverte guidée des jardins, créés à la fin de la Renaissace, commentaires sur la création paysagère, la restitution des jardins, le changement climatique et ses conséquences sur les plantes.

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T17:30:00 2022-06-05T18:30:00