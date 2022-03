Découverte des Jardins du Château de Peyraux Jardins du château de Peyraux Saint-Lazare Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Lazare

Découverte des Jardins du Château de Peyraux Jardins du château de Peyraux, 4 juin 2022, Saint-Lazare. Découverte des Jardins du Château de Peyraux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château de Peyraux

Visite guidée du jardin qui s’adapte aux évolutions actuelles. Sa gestion prend en compte les évolutions du climat, le respect de la biodiversité et le meilleur usage de l’eau.

Nous proposons deux visites guidées des jardins à 15 heures 30 le samedi et le dimanche. Les parents de jeunes enfants devront les surveiller (plans d’eau et terrasses). Nous ne souhaitons pas d’animaux.

Les jardins de Peyraux s’étendent sur 1,5 ha autour du château dans un site inscrit de 160 ha dominé par la colline du Poujoulou à proximité de la vallée de la Vézère. Jardins du château de Peyraux Allée de Peyraux 24570 Le Lardin-Saint-Lazare Saint-Lazare Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Lazare Autres Lieu Jardins du château de Peyraux Adresse Allée de Peyraux 24570 Le Lardin-Saint-Lazare Ville Saint-Lazare lieuville Jardins du château de Peyraux Saint-Lazare Departement Dordogne

Jardins du château de Peyraux Saint-Lazare Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lazare/

Découverte des Jardins du Château de Peyraux Jardins du château de Peyraux 2022-06-04 was last modified: by Découverte des Jardins du Château de Peyraux Jardins du château de Peyraux Jardins du château de Peyraux 4 juin 2022 Jardins du château de Peyraux Saint-Lazare Saint-Lazare

Saint-Lazare Dordogne