Visite guidée des jardins et du château en bordure de Garonne effectuée par les propriétaires : jardins classiques, chambres de verdure à thèmes, potager, verger, labyrinthe, pivoineraie, roseraie agrémentée de paons bleus et blancs,”fabriques” et bassins. L’intérieur du château est entièrement meublé et habité par ses propriétaires.

Entrée : 10€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit -12 ans, 8€ à partir de +10 personnes.

Découverte des jardins et du château en compagnie des propriétaires. Jardins du château de Malleret 1104 chemin de Malleret, Cadaujac, 33140, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Cadaujac Gironde

