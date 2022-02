Découverte des Jardins du Bardon Les jardins du Bardon Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Davézieux

Découverte des Jardins du Bardon Les jardins du Bardon, 3 juin 2022, Davézieux. Découverte des Jardins du Bardon

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins du Bardon

Dans ce jardin réalisé de toute pièce par ses propriétaires Pierre Gamon et son épouse Marcelle, tout est à leur image. Un brin de folie,et beaucoup d’magination avec des créations originales. Chaque année apporte son lot de surprises. Un jardin situé au bord d’un ruisseau où les propriétaires des lieux doivent adapter la végétation au climat ambiant. Tout au long de la visite vous découvrirez des pergolas de rosiers, des fougères, mais aussi un lieu zen d’inspiration asiatique avec la nouvelle construction d’une sorte de petite maison de thé. Cet hiver a vu aussi la réalisation d’une grande terrasse en bois où vous pourrez vous détendre. A l’accueil un espace dédié aux enfants comme aux plus grands avec des fiches techniques sur les animaux qui sillonnent le jardin. Un lieu reposant où il fait bon se balader l’espace d’un moment.Et toujours des animations avec de la musique et des artistes.

Entrée: 4 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 3€ par personne pour les groupes de plus de 10 personnes. Visites libres pour les journées du Jardin.

Découvrez ou redécouvrez les Jardins du Bardon, un jardin paysager proche d’un ruisseau où seul l’imaginaire a sa place. Jardin d’inspiration asiatique, mais aussi un jardin éclectique. Les jardins du Bardon 956, rue de Pourrat. 07430 Davézieux Davézieux Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Davézieux Autres Lieu Les jardins du Bardon Adresse 956, rue de Pourrat. 07430 Davézieux Ville Davézieux lieuville Les jardins du Bardon Davézieux Departement Ardèche

Les jardins du Bardon Davézieux Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davezieux/

Découverte des Jardins du Bardon Les jardins du Bardon 2022-06-03 was last modified: by Découverte des Jardins du Bardon Les jardins du Bardon Les jardins du Bardon 3 juin 2022 Davézieux Les jardins du Bardon Davézieux

Davézieux Ardèche