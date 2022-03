Découverte des Jardins d’O de Nismes Jardins d’O de Nismes Nismes Catégorie d’évènement: Nismes

Découverte des Jardins d’O de Nismes Jardins d’O de Nismes, 4 juin 2022, Nismes. Découverte des Jardins d’O de Nismes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins d’O de Nismes

• **Visite libre du parc** Cascades, fontaine, jardins thématiques, mares, panneaux éducatifs (animaux, différentes nichoirs, jardins…), jardin d’orchidées, hôtel d’insectes, … • **Jeu d’orientation pour les familles** (disponible en français et néerlandais) Gratuit Fiche du jeu disponible à l’Office du Tourisme. Le samedi 4 et dimanche 5 juin de 9h00 à 17h00. • **Barques d’O** (Barques à aubes) Visite écologique du parc en barque à aubes (unique en Belgique) Le samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h00 à 18h00. 15€/30min. par barque (max. 5 pers.). Dernier ticket à 17h15. • **Golf d’O** (Mini-golf) Jouez au tout nouveau mini-golf pendant ce week-end à un tarif réduit en donnant le code “Pajawa”. 3€ au lieu de 5€ par personne (maximum 2 heures). Dernier ticket à 16h00. • **Visite libre d’Action Sculpture** Œuvres dans le cadre d’Action Sculpture à découvrir dans le parc. Brochure disponible à l’Office du Tourisme de Viroinval. • **La Fête du Parc naturel Viroin-Hermeton** Dans le cadre de la Fête du Parc naturel Viroin-Hermeton vous pouvez profiter des stands informatifs et ludiques, ateliers, marché artisanal, conférences, démonstrations, spectacle, concert, petite restauration et beaucoup plus dans le parc communal Les Jardins d’O de Nismes. Le programme complet sur : [www.pajawa.be](http://www.pajawa.be) Profitez de nombreuses animations! Jardins d’O de Nismes Parc Communal 1, 5670 NISMES Nismes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T06:00:00 2022-06-04T21:30:00;2022-06-05T06:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nismes Autres Lieu Jardins d'O de Nismes Adresse Parc Communal 1, 5670 NISMES Ville Nismes lieuville Jardins d'O de Nismes Nismes

Jardins d'O de Nismes Nismes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nismes/

Découverte des Jardins d’O de Nismes Jardins d’O de Nismes 2022-06-04 was last modified: by Découverte des Jardins d’O de Nismes Jardins d’O de Nismes Jardins d'O de Nismes 4 juin 2022 Jardins d'O de Nismes Nismes Nismes

Nismes