Scaër Finistère Scaër Envie de quelques heures de détente ?

Envie d’immersion dans un environnement apaisant parmi les arbustes, les fleurs, les rocailles ?

Alors venez vous promener, à votre rythme, dans ce cadre enchanteur qui saura vous séduire par les couleurs, les formes, les senteurs.

Vos pas vous conduiront de découverte en découverte et vous révéleront une richesse botanique inattendue.

Chiens en laisse acceptés.

Pour que votre accueil puisse se dérouler dans les meilleures conditions il est préférable de téléphoner avant votre venue.

