Découverte des Jardins de Treuscoat Scaër, 28 août 2021-28 août 2021, Scaër.

Découverte des Jardins de Treuscoat 2021-08-28 14:30:00 – 2021-08-29 18:30:00 Lieu-dit Treuscoat Jardins de Treuscoat

Scaër Finistère

Les Jardins de Treuscoat vous proposent de découvrir leur collection d’hydrangeas et vous invitent à échanger sur ce thème. Cette plante est depuis longtemps déjà pensionnaire des jardins bretons sous la forme d’hydrangea macrophylla, communément appelée ‘Hortensia’. Mais le genre hydrangea est très riche à partir de ses espèces principales (une dizaine) une multitude de cultivars ont été obtenus avec des textures, des formes et des couleurs variées.

Chiens en laisse acceptés.

Pour que votre accueil puisse se dérouler dans les meilleures conditions il est préférable de téléphoner avant votre venue.

Pour les groupes, des visites guidées sont possibles en semaine, sur réservation, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur à la date de la visite.

http://www.jardin-des-korrigans.fr/

