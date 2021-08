Découverte des jardins de Marqueyssac et du belvédère de la Dordogne Jardins de Marqueyssac, 18 septembre 2021, Vézac.

Découverte des jardins de Marqueyssac et du belvédère de la Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardins de Marqueyssac

### Profitez de visites guidées et/ou libres pour découvrir ce site classé pour son parc historique qui domine la vallée et déploie le plus beau panorama du Périgord ! * La visite libre du site offre plus de 6 kilomètres de promenades ombragées dans un dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la main. * La visite guidée de 35 minutes se déroule aux abords de la demeure et apporte les bases pour une meilleure approche du site de Marqueyssac sur des sujets variés tels que l’histoire du domaine, les différentes phases des aménagements, l’entretien des buis et les travaux de restauration entamés en 1996. Les visites de 10h15 et de 17h permettent également de découvrir la toiture en lauzes du château entièrement restaurée.

9.90€ adultes, 5€ pour les enfants de 10 à 17 ans, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

Jardins de Marqueyssac Château de Marqueyssac, 24220 Vézac Vézac Dordogne



