Profitez des Rendez-vous aux Jardins 2022 pour venir découvrir les Jardins de La Chartreuse de Neuville et participer à des activités variées : – exposition photographique “Les graines du monde, l’Institut Vavilov” – chasses aux trésors vers la connaissance, – atelier sur l’histoire et l’utilisation des plantes médicinales, – animation sur la gestion d’un potager en permaculture et conservatoire Vavilov – échanges de bonnes pratiques avec les jardiniers, – sensibilisation à la préservation des oiseaux. [[https://www.youtube.com/watch?v=UIqzjhlsn7E](https://www.youtube.com/watch?v=UIqzjhlsn7E)](https://www.youtube.com/watch?v=UIqzjhlsn7E) Des graines et des plantes seront disponibles à la vente Venez découvrir les Jardins de la Chartreuse de Neuville et profiter des animations proposées sur les thèmes de la permaculture, de l’herboristerie et des techniques de jardinage écologique. Les jardins de la chartreuse de Neuville 1 allée de la Chartreuse 62170 Neuville sous Montreuil, Pas-de-Calais, Haut-de-France Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

