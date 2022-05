Découverte des Jardins de Colette Les Jardins de Colette Varetz Catégories d’évènement: Corrèze

Les Jardins de Colette, le dimanche 5 juin à 10:00

Dimanche 5 Juin, les Jardins de Colette seront ouverts de 10h à 18h. Au programme : découverte des jardins en visite libre, labyrinthe, jeux géants et visite guidée sur les pas de la romancière Colette et sur les jardins à 14h30 et 16h. Le pique-nique est autorisé dans le parc, les chiens également.

8,50€, 7,50€ tarifs réduits, 7€ pour les -18 ans, 5,50€ pour les -6 ans, gratuit -3 ans.

Partez à la découverte de la célèbre romancière Colette. Les Jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Varetz Corrèze

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

