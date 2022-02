Découverte des jardins à la française du manoir des Lauriers Manoir des lauriers Savennières Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Découverte des jardins à la française du manoir des Lauriers Manoir des lauriers, 3 juin 2022, Savennières. Découverte des jardins à la française du manoir des Lauriers

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Manoir des lauriers

Le Manoir des Lauriers est un domaine parfaitement représentatif de l’esprit français du XVIIIème siècle. Il est situé au cœur de Savennières, l’un des plus prestigieux villages viticoles de l’Anjou, face à la Vallée de la Loire. Témoignage de la beauté du lieu, le Manoir et ses jardins remarquables sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. Les divers jardins en terrasse se révèlent au cours de la promenade : jardin à la française, mail de tilleuls, bosquets plantés de buis centenaires, roseraie et jardins de topiaires… Un jardin au cœur du bourg de Savennières sans aucune nuisance visuelle.

5€ pour les adultes. Gratuité pour les enfants.

