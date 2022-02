Découverte des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles

Découverte des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, 25 juin 2022, Saint-Médard-en-Jalles. Découverte des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, le samedi 25 juin à 10:00

Partez à la découverte des Jalles de Saint Médard avec une guide naturaliste. Au fil de votre déambulation, les nombreuses anecdotes de l’animateur vous dévoileront les grands secrets de ces écosystèmes fragiles. **Pensez à vous munir :** – d’une tenue adaptée à la météo du jour – de chaussures adaptées à la marche – de répulsifs anti moustiques – de jumelles – une gourde

Sur inscription

Cette balade sera l’occasion d’échanger sur la gestion et la préservation de l’environnement et le rôle que chacun peut jouer pour protéger les milieux aquatiques et plus largement notre planète. Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription saint médard en jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription Adresse saint médard en jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles lieuville Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles Departement Gironde

Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-en-jalles/

Découverte des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription 2022-06-25 was last modified: by Découverte des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription 25 juin 2022 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles - point de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Médard-en-Jalles Gironde