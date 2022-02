Découverte des Jalles de Blanquefort Parc Majolan, 29 avril 2022, Blanquefort.

Découverte des Jalles de Blanquefort

Parc Majolan, le vendredi 29 avril à 10:00

Au cours des différents ateliers proposés par le guide, partez à la découverte de cette nature fragile et percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Nos écosystèmes riches et fragiles n’auront plus de secrets pour vous ! Cette balade sera aussi l’occasion d’échanger sur la gestion et la préservation de l’environnement et le rôle que chacun peut jouer pour protéger les milieux aquatiques et plus largement notre planète. **Pensez à vous munir :** – d’une tenue adaptée à la météo du jour – de chaussures adaptées à la marche – de répulsifs anti moustiques – de jumelles – une gourde

Sur inscription

Venez partager un moment de nature. Au fil des Jalles, dans le parc de Majolan, découvrez avec l’aide d’un guide naturaliste la biodiversité insoupçonnée de cet espace plein de charme.

Parc Majolan Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde



2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00