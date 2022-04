Découverte des institutions républicaines françaises Auberge de jeunesse le d’Artagnan, 14 avril 2022, Paris.

Découverte des institutions républicaines françaises

du jeudi 14 avril au lundi 18 avril à Auberge de jeunesse le d’Artagnan

Un groupe de 30 jeunes adolescents investis dans la vie sociale du centre social St Menet à Marseille 11ème.. Si le reproche est souvent fait aux jeunes générations de ne pas se sentir concernées pas les enjeux citoyens qui les entourent, nous avons pu faire avec ce groupe le constat qu’au contraire, ces adolescents sont très concernés par ces problématiques et investis dans des causes qui les touchent de près ou de loin. La citoyenneté fait sens à leurs yeux, et la solidarité est une cause naturelle qu’ils valorisent et apprécient. Appréciant l’engagement citoyen qu’elles ont connu à l’échelle de leur territoire, elles souhaitent désormais enrichir leurs engagements d’une découverte de ce qui fait la politique, la vie de la Cité au sens général du terme. Comprendre les enjeux de ces engagements ne peut se défaire d’une compréhension des institutions et des logiques républicaines et démocratiques qui permettent de donner corps et consistance à cette citoyenneté et à ces envies de faire en commun. Comment de tels engagements peuvent se traduire en lois ? Quels débats et quelles discussions se font au préalable pour donner corps à ces volontés ? Quelle histoire récente de la démocratie permet aujourd’hui de pouvoir bénéficier librement de ces enjeux ? Répondre à ces questions est aujourd’hui important pour construire les citoyens de demain. Après avoir cette année découvert des institutions de la vie publique locale et régionale, nous souhaitons désormais découvrir les institutions nationales. C’est pourquoi nous organisons ce printemps un séjour à Paris avec ce groupe d’adolescentes de notre centre social. Au cours de ce séjour, la visite d’une institution symbolique comme l’Assemblée Nationale prend ici tout son sens. Aussi, pour faire le lien avec l’histoire contemporaine française, une visite du palais de Versailles est aussi au programme. Ce séjour à Paris sera aussi l’occasion de visiter des lieux emblématiques de la capitale, comme le Trocadéro, et le Musée du Louvres.

Auberge de jeunesse le d'Artagnan 80 rue Vitruve 75020 Paris



