Découverte des insectes au crépuscule, le monde des papillons de nuit

2022-08-25 – 2022-08-25

Par War-dro an Natur, association d’éducation à l’environnement. La vie de la nature ne s’arrête pas quand vient la nuit, elle continue de manière intense, avec pour toutes les espèces, des stratégies et des adaptations à l’obscurité qui leur permettent de vivre avec les mêmes problématiques qu’en plein jour : se déplacer, manger, se faire manger, se reproduire, se cacher… À l’aide d’outils, nous pourrons découvrir le monde des chauves-souris et des papillons sans trop les perturber, des rencontres surprenantes en perspective.

Penser à amener vos lunettes de soleil (et ce n’est pas une blague).

