Découverte « Des hérissons dans mon jardin » à Le Bény-Bocage
28 le hamel pin Le Bény-Bocage
Maison de la nature et de la pierre sèche
Souleuvre en Bocage
Calvados

2023-09-23 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-23 16:00:00 16:00:00

Calvados Venez découvrir la vie secrète des hérissons et comment aménager son jardin pour les accueillir.

Jeu de plateau: la famille hérisson doit déménager, mais son chemin est semé d’embûches!

Davis Floyd – libre de droits

