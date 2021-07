Riotord Riotord Haute-Loire, Riotord Découverte des herbes alimentaires et dégustation Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Découverte des herbes alimentaires et dégustation
2021-07-31 – 2021-07-31

Riotord Haute-Loire EUR 15 15 Découverte, cueillette des herbes sauvages alimentaires et dégustation, (adultes, enfants à partir de 10 ans) à Clavas .

RDV à 15h sur la place de l’église de Clavas dernière mise à jour : 2021-05-27 par

