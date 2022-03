Découverte des hameaux de Saint Pal de Mons Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Peut-être connaissez-vous mal la campagne environnant le bourg de Saint Pal de Mons : vous ignorez qu’il y a 64 hameaux (“villages”) qui s’y sont installés depuis les grandes époques de défrichement du Moyen-Age, où ils se situent, d’où vient leur nom. bibliotheque.saintpaldemons@orange.fr +33 4 71 75 00 88 Place de l’Eglise Médiathèque Municipale (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons

