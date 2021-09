Montignac Montignac Dordogne, Montignac Découverte des grottes ornées : émotions millénaires & géniales répliques Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne Colloque culturel organisé par Culture & Découverte Lascaux dans le cadre du 81e anniversaire de la découverte de Lascaux. En hommage aux découvreurs de Lascaux, avec la participation des inventeurs des grottes Cosquer et Chauvet. Jauge limitée : inscription obligatoire par contact téléphonique 1ère partie : Emotions millénaires

1940 : “Les premiers jours de Lascaux : des découvreurs aux premiers visiteurs”

1985-1991 : “Cosquer, une plongée dans la Préhistoire”

1994 : “Chauvet, une découverte inspirée” 2e partie : Géniales répliques

1983 : “Et Lascaux II fut ! Ou la longue genèse d’un projet controversé”

2012 : “Chauvet II : retrouver les gestes du 1er chef d’œuvre de l’humanité”

2016 : “Lascaux 4 : une nouvelle métamorphose”

Lieu Montignac Adresse Place Bertran de Born Cinéma Vox Ville Montignac