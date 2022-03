Découverte des grands rapaces Prats de Mollo La Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Catégories d’évènement: Prats-de-Mollo-la-Preste

Pyrénées-Orientales

Découverte des grands rapaces Prats de Mollo La Preste, 4 août 2022, Prats-de-Mollo-la-Preste. Découverte des grands rapaces

Prats de Mollo La Preste, le jeudi 4 août à 10:30

Observation et présentation des plus grandes espèces d’oiseaux d’Europe présentes en Vallespir, leur biologie, les menaces. Animation réalisée dans le cadre du Festival Nature des réserve naturelles catalanes – Toutes la programmation sur [www.reserves-naturelles-catalanes.org](http://www.reserves-naturelles-catalanes.org)

Inscription obligatoire

Balade de découverte Prats de Mollo La Preste Les Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Prats de Mollo La Preste Adresse Les Conques Ville Prats-de-Mollo-la-Preste lieuville Prats de Mollo La Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Departement Pyrénées-Orientales

Prats de Mollo La Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prats-de-mollo-la-preste/

Découverte des grands rapaces Prats de Mollo La Preste 2022-08-04 was last modified: by Découverte des grands rapaces Prats de Mollo La Preste Prats de Mollo La Preste 4 août 2022 prats de Mollo la Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste

Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales