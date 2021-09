Tavant Église Saint-Nicolas Indre-et-Loire, Tavant Découverte des fresques romanes de la crypte Église Saint-Nicolas Tavant Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tavant

Découverte des fresques romanes de la crypte Église Saint-Nicolas, 18 septembre 2021, Tavant.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Nicolas Tarif : 5€ | Enfants (11-14) : 2€ | Gratuit – de 11 ans | 11 personnes maximum | Durée : 15 mn | Espace non accessible PMR

Un espace intime aux voûtes ornées de mystère, dont la proximité permet d’apprécier le geste de peintres inventifs. Église Saint-Nicolas Rue Saint-Nicolas 37220 Tavant Tavant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

