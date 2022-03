Découverte des fleurs de printemps Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Découverte des fleurs de printemps Putanges-le-Lac, 11 juin 2022, Putanges-le-Lac. Découverte des fleurs de printemps Saint-Aubert La Boronnière Putanges-le-Lac

2022-06-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-11 Saint-Aubert La Boronnière

Putanges-le-Lac Orne Papillons de jour et libellules dans les gorges de st-Aubert.

Rendez-vous à 9 h 30 au carrefour de la Buronnière à Saint-Aubert pour unes descente ) pied dans les gorges de la jalousie.

Animation William Arial

Sortie gratuite et ouverte à tous en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Inscription souhaitée.

Sur demande possibilité de co-voiturage à partir de Putanges Saint-Aubert La Boronnière Putanges-le-Lac

